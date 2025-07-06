نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يجمّد توصيات هييرو الفنية بانتظار حسم ملف جيسوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اتخذت إدارة نادي النصر السعودي قرارًا بتجميد التوصيات الفنية التي رفعها المدير الرياضي السابق، فيرناندو هييرو، بشأن مستقبل بعض اللاعبين الأجانب، وعلى رأسهم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإسباني إيمريك لابورت.

النصر يجمّد توصيات هييرو الفنية بانتظار حسم ملف جيسوس

ويأتي هذا التوجه في ظل انتظار إدارة النصر لحسم ملف المدير الفني الجديد، الذي سيحظى بالصلاحية الكاملة لاتخاذ القرار النهائي حول قائمة اللاعبين الأجانب، وفق رؤيته الفنية للموسم المقبل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الرياض"، فإن هييرو كان قد أوصى بعدم استمرار الثنائي بروزوفيتش ولابورت ضمن الفريق، إلا أن الإدارة قررت تعليق تنفيذ هذه التوصيات مؤقتًا، إلى حين التعاقد مع الجهاز الفني الجديد بشكل رسمي.

وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن النصر بات قريبًا من إعلان التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني السابق لنادي الهلال، حيث جرى التوصل إلى اتفاق يقضي بتوليه المسؤولية الفنية لمدة موسم واحد، مقابل 7 ملايين يورو. ومن المتوقع الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

وعلى صعيد إداري آخر، قررت شركة نادي النصر إلغاء نشاط فريق كرة قدم الصالات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية، وذلك بعد أن كانت قد أوقفت سابقًا نشاط فريقي كرة القدم النسائية والكرة الطائرة.