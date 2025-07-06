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أحمد جودة - القاهرة -

رفض باتريك فييرا، المدير الفني لفريق جنوى الإيطالي، فكرة التعاقد مع النجم الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باتريك فييرا يرفض التعاقد مع جيمي فاردي رغم اقتراب الصفقة من الحسم

ووفقًا لما نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن فاردي كان على أعتاب الانضمام إلى صفوف جنوى بعد انتهاء عقده مع ليستر في يونيو الماضي، إلا أن القرار النهائي باء بالفشل بسبب تحفظ فييرا.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة جنوى، بقيادة المدير الرياضي فلافيو ريتشيارديلا، كانت قد قطعت شوطًا طويلًا في المفاوضات مع فاردي، مع وجود خطة لتغطية راتبه من خلال دعم الرعاة، لكن المدرب الفرنسي لم يتحمس لفكرة ضم اللاعب، وفضّل صرف النظر عن الصفقة.

ويُعد فاردي أحد أبرز الأسماء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب دورًا محوريًا في تتويج ليستر سيتي بلقب البريميرليج عام 2016، إلا أن رغبة جنوى في إضفاء طابع الخبرة على الخط الهجومي اصطدمت برؤية فييرا الفنية، لتنتهي المفاوضات قبل الإعلان الرسمي.

وبهذا، أوقف فييرا إتمام صفقة كانت ستشكّل مفاجأة كبيرة في سوق الانتقالات الإيطالي بانضمام فاردي إلى الكالتشيو للمرة الأولى في مسيرته.