نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنريكي يشيد بأداء لاعبي باريس سان جيرمان بعد الإطاحة ببايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن سعادته الكبيرة بأداء لاعبيه بعد الفوز على بايرن ميونخ بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

إنريكي يشيد بأداء لاعبي باريس سان جيرمان بعد الإطاحة ببايرن ميونخ

وفي تصريحات لمنصة "DAZN"، قال إنريكي: "أنا فخور جدًا بما قدمه الفريق. لعبنا أمام خصم قوي وأمام حضور جماهيري كبير، واستطعنا تحقيق فوز مستحق بعد مباراة كانت في غاية الصعوبة."

وأضاف: "بايرن ميونخ فريق من الطراز الرفيع، ونحن نرغب دائمًا في لعب كرة هجومية، لكن واجهنا لحظات صعبة، خاصة في الدقائق الأخيرة حين اضطررنا للدفاع بعشرة لاعبين."

وأشار إنريكي إلى أهمية عدم الانخداع بالنتيجة فقط، قائلًا: "الناس تحكم بناءً على النتيجة النهائية، لكن بايرن قدم أداءً جيدًا جدًا، وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة."

وحول حالتي الطرد التي تعرض لها فريقه، أوضح المدرب الإسباني: "لن أدخل في تفاصيل كثيرة بشأن الطردين. حالة ويليام باتشو تبدو واضحة إلى حد كبير، لكن لست متأكدًا من مدى صحة طرد لوكاس هيرنانديز."

وكان الثنائي باتشو ولوكاس هيرنانديز قد تلقيا بطاقتين حمراوين في الدقيقتين 82 و90+2، ما يعني غيابهما عن المباراة النهائية التي سيخوضها باريس سان جيرمان أمام الفائز من مواجهة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

وسجّل هدفي باريس في اللقاء كل من ديزيري دوي في الدقيقة 78، وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 96، ليقودا الفريق الباريسي إلى نهائي تاريخي في البطولة العالمية.