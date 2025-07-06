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أحمد جودة - القاهرة -

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسجّل هدفين، ليقود إنتر ميامي إلى انتصار عريض بنتيجة 4-1 على مونتريال، في أول ظهور للفريق بالدوري الأمريكي عقب خروجه من كأس العالم للأندية.

ميسي يقود إنتر ميامي لفوز كاسح على مونتريال برباعية

وكان إنتر ميامي قد غاب عن مباريات الدوري لأكثر من شهر بسبب مشاركته في مونديال الأندية، حيث تأهل إلى الدور الثاني قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في ثمن النهائي.

لكن ميسي قاد زملاءه للعودة القوية محليًا، تحت إشراف مواطنه والمدرب خافيير ماسكيرانو، الذي أكد أهمية هذا الفوز، قائلًا:

"إنها ليلة رائعة. كنا بحاجة ماسة إلى هذه النقاط الثلاث. العودة بعد المشاركة في كأس العالم للأندية ليست سهلة، لكن الفريق أظهر شخصية قوية."

ورغم البداية المتعثرة للمباراة، حيث تسبّب ميسي في تمريرة خاطئة أدت إلى هدف مبكر لمونتريال عبر الألماني برينس أووسو في الدقيقة الثانية، إلا أن النجم الأرجنتيني سرعان ما عوّض الخطأ بأداء مبهر.

ففي الدقيقة 33، مرّر ميسي كرة دقيقة إلى تاديو أليندي الذي سددها بلمسة فنية فوق الحارس جوناثان سيريوس، معلنًا عن هدف التعادل.

ثم قدّم ميسي تحفة فنية جديدة في الدقيقة 40، بعدما راوغ المدافع الكولومبي فيرناندو ألفاريس وسدد كرة مقوّسة استقرت في الزاوية البعيدة، لينهي الشوط الأول بتقدّم فريقه 2-1.

وعزز الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 60 بتسديدة قوية اصطدمت بالعارضة قبل أن تعانق الشباك.

بعدها بدقيقتين فقط، عاد ميسي ليسجل هدفه الثاني والرابع للفريق، متجاوزًا أربعة مدافعين بمهارة فردية واختتم الهجمة بتسديدة مركزة في قلب المرمى.

وبهذا الأداء، رفع ميسي رصيده إلى 12 هدفًا في 14 مباراة بالدوري الأمريكي، منها 7 أهداف في آخر 4 مباريات فقط، ما يثبت عودته إلى مستواه المعهود.

وعلّق ماسكيرانو على تأثير النجم الأرجنتيني قائلًا:

"ميسي سعيد بلعب كرة القدم. ما دام أنه جاهز بدنيًا، سيواصل المشاركة. وجوده يمنحنا أفضلية كبيرة وسنواصل استغلالها لأقصى درجة."

ويستعد إنتر ميامي حاليًا لجدول مزدحم في الدوري، حيث تنتظره خمس مباريات أخرى قبل نهاية الشهر، في إطار سعيه لتحسين مركزه السادس في المنطقة الشرقية بـ32 نقطة من 17 مباراة