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أحمد جودة - القاهرة -

خطف النجم الفرنسي كيليان مبابي الأنظار باحتفاله المؤثر عقب تسجيله أول أهدافه في كأس العالم للأندية 2025، حيث وجّه تحية خاصة إلى الراحل ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول، في لفتة إنسانية أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير.

مبابي يحيي ذكرى جوتا بطريقة مؤثرة بعد هدفه في مونديال الأندية

وعقب تسجيله الهدف الثالث لريال مدريد في شباك بوروسيا دورتموند خلال الوقت بدل الضائع، قام مبابي بتشكيل الرقم "20" بأصابعه، تكريمًا لرقم قميص جوتا مع ليفربول، الذي وافته المنية مؤخرًا في حادث مأساوي.

وجاء الهدف في الدقيقة 90+4 بعد تمريرة سحرية من التركي أردا جولر، أنهاها مبابي بحركة أكروباتية رائعة داخل الشباك، مانحًا فريقه التقدم بنتيجة 3‑1، قبل أن يقلص دورتموند الفارق في اللحظات الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 3‑2.