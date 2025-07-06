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أحمد جودة - القاهرة -

وجّه المدافع الإسباني الشاب دين هويسن، لاعب ريال مدريد، رسالة اعتذار إلى جماهير الفريق الملكي بعد طرده في الدقائق الأخيرة من مواجهة ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 أمام بوروسيا دورتموند، والتي انتهت بفوز الميرينجي بنتيجة (3-2).

دين هويسن يعتذر لجماهير ريال مدريد بعد طرده أمام دورتموند: "آسف لغيابي عن نصف النهائي"

ونشر هويسن عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" تعليقًا قال فيه:

"مباراة رائعة من الفريق اليوم. أعتذر عن الطرد، ولعدم قدرتي على مساعدة زملائي في المواجهة القادمة. هلا مدريد."

وأرفق رسالته بمجموعة صور من اللقاء الذي أُقيم مساء السبت.

وجاء طرد هويسن في الدقيقة 90+6 بعد تدخّل على المهاجم سيرهو جيراسي داخل منطقة الجزاء، ما أسفر عن احتساب ركلة جزاء لصالح دورتموند وحصوله على بطاقة حمراء مباشرة، ليُستبعد رسميًا من لقاء نصف النهائي المرتقب أمام باريس سان جيرمان، المقرر إقامته الأربعاء المقبل.

ويُعد اللقاء ضد دورتموند هو الخامس تواليًا الذي يشارك فيه هويسن أساسيًا منذ انطلاق البطولة، في دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التي يضعها فيه المدرب تشابي ألونسو. ورغم تألقه، فإن غيابه عن مواجهة باريس سيمثل تحديًا دفاعيًا لريال مدريد في واحدة من أهم مباريات البطولة.