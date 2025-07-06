نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشارة رودريجو تحسم الجدل حول مفاوضات النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفت هيلو كومبانيولو، المستشارة الإعلامية للجناح البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد، صحة الأنباء المتداولة بشأن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مستشارة رودريجو تحسم الجدل حول مفاوضات النصر: "لا عروض حتى الآن"

وفي تصريحات خاصة لصحيفة الرياضية، أوضحت كومبانيولو: "رودريجو لم يتلقَ أي عروض من النصر، وهو حاليًا يركّز بالكامل على استعداداته مع ريال مدريد في الولايات المتحدة، ولا يولي اهتمامًا لأي أخبار أو شائعات تتعلق بمستقبله".

وأضافت: "من غير المنطقي أن تصله عروض في الوقت الراهن، سواء من النصر أو غيره، ما دام أنه ملتزم مع الفريق في معسكره الخارجي."

وعن احتمالية انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي، قالت المستشارة الإعلامية: "لا أملك أي معلومات مؤكدة حول موقف رودريجو من اللعب في السعودية، وكل ما يهمه الآن هو التركيز على مستقبله مع ريال مدريد."

ويعاني رودريجو من تراجع واضح في عدد مشاركاته تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، ما زاد من التكهنات حول مستقبله مع الفريق الملكي، خاصة في ظل اهتمام أندية أوروبية كبرى بضمه، أبرزها آرسنال الإنجليزي.

