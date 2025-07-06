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أحمد جودة - القاهرة -

عبّر المدرب البلجيكي فنسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن استيائه الشديد عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-2 في ربع نهائي كأس العالم للأندية، التي تقام حاليًا في الولايات المتحدة، مشيرًا بشكل خاص إلى صدمته من الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الشاب جمال موسيالا.

كومباني يعبّر عن غضبه بعد خسارة بايرن أمام باريس وإصابة موسيالا: "دمي لا يزال يغلي"

وفي المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، قال كومباني عن إصابة موسيالا: "الأمر مؤثر للغاية.. الإصابة لا تبدو مطمئنة على الإطلاق، وكل ما أتمناه ألا تكون بالغة الخطورة. نأمل في أن يحصل على أفضل رعاية وتعافٍ ممكن."

وأضاف بغضب واضح: "نادرًا ما شعرت بهذا القدر من الغضب بين الشوطين. ليس تجاه فريقي، بل لأن ما حدث لجمال غير عادل. لقد عاد للتو من إصابة سابقة، والآن يتعرض لنكسة جديدة. نشعر بالعجز، ودمي لا يزال يغلي، ليس بسبب النتيجة، بل بسبب إصابته."

وحول تقييمه لأداء بايرن ميونخ، أوضح كومباني: "هذه النوعية من المباريات تمنحك دافعًا إضافيًا للمستقبل. لا أوجه أي لوم للاعبين، فقد قدموا الأداء المطلوب أمام خصم قوي مثل باريس، لكننا لم ننجح في استغلال الفرص ولم نكافئ أنفسنا."

وتابع: "بعد طرد لاعبين من باريس، سنحت لنا بعض المساحات، وكان يمكن أن نخلق فرصًا إضافية، لكن كما كنا نعلم مسبقًا، التفاصيل الصغيرة هي من تحسم مباريات بهذا الحجم."

وفيما يخص تأثير الإصابات على خططه المستقبلية، أكد المدرب البلجيكي: "لا أبحث عن الأعذار. نعم، الإصابات تؤثر، لكنها جزء من اللعبة. هدفنا أن نكون أكثر جاهزية الموسم المقبل، ونحتاج إلى التعامل مع الأمور بهدوء وموضوعية... وبصراحة، نحتاج أيضًا إلى قليل من الحظ."

واختتم حديثه قائلًا: "أمام اللاعبين الآن 3 أسابيع من الراحة. من المهم أن يستعيدوا طاقتهم ويعودوا مستعدين للمرحلة القادمة."

من جهته، وجّه ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، انتقادات لحارس باريس جيانلويجي دوناروما، معتبرًا أنه كان السبب المباشر في إصابة موسيالا، وقال: "عندما تقفز على ساق لاعب وهو يركض، ووزنك يتجاوز 100 كجم، هناك احتمال كبير لوقوع إصابة. لا أظن أنه تعمّد الإيذاء، لكن كان عليه أن يكون أكثر حذرًا."