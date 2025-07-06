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أحمد جودة - القاهرة -

اتخذ المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، قراره النهائي بشأن مستقبل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث قرر عدم الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق بعد انتهاء مشوار الهلال في كأس العالم للأندية 2025.

إنزاجي يحسم مصير حمدالله مع الهلال بعد كأس العالم للأندية

وكان الهلال قد أعلن، في وقت سابق، تعاقده مع حمدالله على سبيل الإعارة من نادي الشباب، في خطوة عاجلة لتعويض غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي.

وبحسب ما أفادت صحيفة الرياضية، فإن إنزاجي أبلغ إدارة النادي بعدم رغبته في استمرار اللاعب، ما دفع الهلال لاتخاذ قرار رسمي بإسقاطه من القائمة وعودته إلى ناديه الأصلي، الشباب، لبدء الاستعدادات للموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد الإعارة كان يمتد لستة أشهر، لكنه تضمن بندًا يتيح لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق في أي وقت، وهو ما فعّله الهلال بشكل ودي، تقديرًا لتجاوب حمدالله وموافقته على الانضمام في توقيت حساس دون وضع أي شروط مسبقة.

يُذكر أن المهاجم المغربي شارك كبديل في الدقيقة 75 من مواجهة فلومينينسي، دون أن يتمكن من التسديد على المرمى أو إحداث تأثير واضح، في مباراة انتهت بخسارة الهلال 1-2