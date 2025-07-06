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أحمد جودة - القاهرة -

هاجم مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، نظيره الإيطالي جيانلويجي دوناروما، على خلفية التدخل العنيف الذي أسفر عن إصابة زميله جمال موسيالا خلال مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

نوير ينتقد دوناروما بشدة بعد إصابة موسيالا: "كان يجب أن يتصرف بشكل أفضل"

وأبدى نوير غضبه الشديد من تدخل دوناروما، الذي أدى إلى إصابة قوية للاعب الشاب موسيالا، معتبرًا أن الحارس الإيطالي تصرّف بتهور لا مبرر له.

وقال نوير في تصريحات عقب المباراة التي انتهت بفوز الفريق الباريسي 2-0:

"ما فعله دوناروما لم يكن ضروريًا على الإطلاق. كان تدخلًا يحمل الكثير من المخاطرة، وقد وضع احتمالية إصابة موسيالا في الحسبان، وهذا أمر غير مقبول."

وكشف قائد البايرن عن تفاصيل حوار دار بينه وبين دوناروما بعد اللقاء، قائلًا:

"توجهت إليه وسألته: ألا تنوي الاطمئنان على لاعبنا؟ من باب الاحترام كان عليه أن يذهب ويُعرب عن تمنياته بالشفاء."

وأضاف نوير:

"صحيح أنه فعل ذلك لاحقًا، لكن بالنسبة لي، التصرف السليم يجب أن يكون فوريًا. الاحترام والروح الرياضية من أساسيات اللعبة، ولو كنت مكانه، لتصرّفت بشكل مختلف تمامًا."

وتأتي هذه الواقعة في ظل التوتر الكبير الذي شهده اللقاء، والذي انتهى بتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف النهائي على حساب العملاق البافاري.