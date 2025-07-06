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أحمد جودة - القاهرة -

واصل النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ التنس بعد أن حقق الفوز الـ100 له في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، بتغلبه بسهولة في الدور الثالث على مواطنه ميومير كيكمانوفيتش بثلاث مجموعات دون رد.

ديوكوفيتش يدخل نادي الـ100 في ويمبلدون

لم يجد المتوج على ملاعب (All England Club) 7 مرات، آخرها في 2022، صعوبة كبيرة في إنهاء الأمور خلال ساعة و47 دقيقة بنتيجة 6-3 و6-0 و6-4.

ويعد صاحب الـ38 عامًا ثالث لاعب في تاريخ ثالث بطولات الجراند سلام في الموسم يدخل نادي الـ100 من حيث عدد الانتصارات، بعد الأسطورة السابق السويسري روجر فيدرير، البطل 8 مرات في ويمبلدون، والأمريكية مارتينا نافراتيلوفا، المتوجة 9 مرات.

وتعد هذه هي المرة الخامسة تواليًا التي يبلغ فيها ‘نولي’ الدور الرابع (ثمن النهائي) في ويمبلدون.

وسيكون الأسترالي الشاب أليكس دو مينور هو المنافس المقبل لديوكوفيتش، بعد أن نجح في الإطاحة بالدنماركي أوجست هولمجرين، أحد مفاجآت البطولة، بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-4 و7-5 (7-5) و6-3.

وسبق أن تواجه ديوكوفيتش ودو مينور 3 مرات، آخرها العام الماضي في ربع نهائي مونت كارلو للماسترز، وانتصر حينها الصربي، الذي يتفوق في إجمالي المواجهات (2-1)، في ربع النهائي بمجموعتين دون رد.