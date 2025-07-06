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أحمد جودة - القاهرة - يوافق السادس من يوليو يوما حزينا خيم على الرياضة المصرية وذلك بعد أن استيقظ الجمهور المصري والعربي على بيان نادي مودرن سبورت والذي أعلن فيه وفاة لاعبه أحمد رفعت.

حدث في مثل هذا اليوم.. مودرن سبورت يعلن وفاة أحمد رفعت

وكان اللاعب قد تعرض لأزمة قلبية حادة في مباراة فريقه في مارس 2024، أمام فريق الاتحاد السكندرى لتتوقف عضلة القلب في الملعب.

وعقب نقل اللاعب في مستشفى زمزم في الإسكندرية تمت أعادته الحياة بعد جهود قوية حتى استفاق وتم نقله للقاهرة من أجل استكمال العلاج.

مضاعفات الأزمة لم تتحسن بالكامل حسبما ذكر اللاعب الراحل في لقائه الأخير مع إبراهيم فايق، ليؤكد أن الأزمة غيرت مجرى حياته كثيرا.

فترة قصيرة مضت على آخر لقاء ليعلن مودرن سبورت صباح اليوم وفاة اللاعب بعد تدهور صحي مفاجئ.

