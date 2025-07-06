نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرملة إبراهيم شيكا تعلن الصلح مع أسرته: «ولادي هيفضلوا في حضن أهاليهم.. ومسامحة الكل» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، نجم الزمالك السابق، انتهاء الخلاف بينها وبين أسرة زوجها، مؤكدة إتمام جلسة صلح بين الطرفين، ومعلنة العفو عن كل من أساء إليها.

وكتبت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي:

«النهاردة تمت قعدة صلح ما بيني أنا وأهل فقيد قلبي، زوجي الغالي، واتراضينا، وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي كانت مولعة الدنيا، وعمالة تتكلم عليّا هناك وحش».

وتابعت:

«ولادي إن شاء الله يكبروا في وسط أهاليهم من غير أي وجع قلب، وأم إبراهيم زي أمي بالظبط، وربنا يعينها على فراقه، ويصبر قلوبنا جميعًا»، موجهة رسالة مسامحة للجميع قائلة:

«وأي كلمة اتقالت في حقي، مسامحة فيها».

ولم تُخفِ أرملة الراحل استياءها من بعض صناع المحتوى، الذين اتهمتهم بـ "تأجيج الفتنة" وتسجيل المكالمات الخاصة ونقل كلام غير صحيح، ووصفتهم بـ "كلاب الريتش".

وأضافت: «أهو موقف واتعلمنا منه كلنا.. ومتنسوش تدعوا لإبراهيم».

جانب من الصلح

وشهدت الأيام الماضية توترًا ملحوظًا بين أرملة شيكا وعائلته، خاصة عقب تداول مقاطع صوتية ومعلومات مغلوطة على مواقع التواصل بسبب الميراث، قبل أن تُطوى الخلافات اليوم بجلسة صلح عائلية، حرص خلالها الطرفان على تغليب المودة ورعاية أبناء الراحل.