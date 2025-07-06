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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يعقد جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي، من اجل الاتفاق على الجهاز المعاون للبرتغالي يانيك فيريرا.

جلسة بين لبيب وإدوارد لحسم الجهاز المعاون للزمالك.. ومحاولات لعودة "ميلا"

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: سوف يتم الاتفاق بين رئيس الزمالك والمدير الرياضي على الطاقم المعاون، ومن ثم الاعلان عنه رسميا.

وأضاف: هناك محاولات من جانب مسؤولي الزمالك لعودة مصطفى ميلا عامل غرفة خلع الملابس إلى منصبه مرة أخرى، وذلك بعد مسيرة طويلة تخطت 30 عاما.. ولكن رفض جون إدوارد عودته رغم محاولات البعض ومنهم شيكابالا.

وأضاف: إدوارد قرر إجراء تغيير شامل على عمال غرف خلع الملابس، لمواكبة التطوير وفرض نظام جديد وسرية في قطاع كرة القدم.