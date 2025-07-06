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أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني رمزي نجم النادي الأهلي السابق، أن الفلسطيني يوسف ساليتش كان قريبًا من الأهلي، وتم التفاوض مع ناديه قبل ضم وسام أبوعلي، ولكن الصفقة لم تكتمل بعدما رفض مارسيل كولر المدير الفني السابق.

هاني رمزي: مدرب الأهلي السابق وراء فشل ضم ساليتش.. وأسد الحملاوي مهاجم جيد

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج بلس 90 مع أمير هشام: كولر كان يقدم بعض المبررات غير المنطقية، وهو ما يؤكد أن المدير الفني لا يجب منحه صلاحيات كاملة، والمدرب لم يكن يرد علينا في اللاعبين المعروضين بسبب ضغط المباريات، وتسبب تأخره في الرد علينا في ارتفاع سعر ساليتش لـ 3 أضعاف.

وأضاف: كنا نتحدث مسبقا عن ضرورة ضم أسد الحملاوي عندما كان يلعب درجة ثانية في السويد، ونرى أنه لاعب جيد، وهو بروفايل مختلف، ويجيد اللعب بالرأس وهو متحرك.. وبالطبع وسام أبوعلي قدراته أفضل، لكنه نسبيًا يستطيع الدخول ضمن الفريق ويتطور بشكل جيد مع الفريق.

وواصل: وسام أبوعلي بالتأكيد تلقى عروض مالية كبيرة وبالتأكيد رحيله أمر منطقي، وبالطبع الإبقاء عليه قد يمثل أزمة في ظل وجود رغبة لديه في الرحيل، وهو حاليا في أفضل مستوياته وقد يتأثر ويتراجع في أي وقت، أو يتعرض لإصابة، وقتها سيخرج البعض للهجوم على النادي لعدم بيعه.

وأكمل: الفارق بين ساليتش ووسام أبوعلي، هي قدرة الأول على التحكم في الكرة والسيطرة عليها بشكل أفضل، وهو بدنيا أفضل بكثير ويجيد اللعب بكلتا القدمين، لكن وسام أبوعلي مميز في الضغط العالي.

وتابع: انضمام ساليتش للأهلي سيفيد الفريق كثيرا، لكنه أقرب للانضمام لمنتخب الأردن، للعب معهم في كأس العالم 2026. والاتحاد الأردني تواصل مع اللاعب ووكيله مؤخرًا، ولكن أيضا اللاعب موجود في كارديف سيتي الانجليزي، وبالتالي قد يكون هناك صعوبات كثيرة نحو التعاقد معه حاليًا، بينما أسد الحملاوي فرصة ضمه أسهل بكثير، بسبب الشرط الجزائي.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسماء كانت مرشحة للأهلي لكن من الصعب الكشف عنها حاليًا، موضحًا بأنه قام بترشيح بعض اللاعبين للأهلي في مراكز الجناح الأيسر والظهير الأيسر والمهاجم.

وتابع: قمنا بترشيح لاعب في مركز الظهير الأيسر يلعب في البرتغال، ولكن الأمور لم تتم، كما أنه سبق وقمنا بترشيح ديريك كوتيسا، وهو لاعب مميز جدا، وكنا نتمنى ضمه في مركز الجناح الايسر.