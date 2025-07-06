نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يطالب إدارة الزمالك بإقامة معسكر خارج مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن فريق سوف يبدأ معسكر الإعداد غدا في السادسة مساء على ملعب الكلية الحربية نظرا لوجود أعمال الصيانة في ملعب النادي.

فيريرا يطالب إدارة الزمالك بإقامة معسكر خارج مصر

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: فيريرا طلب إقامة معسكر خارجي ولكن الأمور صعبة حاليا في ظل ضيق الوقت لاستخراج التأشيرات والأقرب إقامته في أحد المدن الساحلية في مصر أو إجراء محاولة للتواجد في إحدى الدول العربية.

وأضاف: الزمالك سيبدأ المعسكر على ملعب الكلية الحربية، وسبق واشتكى اللاعبين من أرضيته في وقت سابق.