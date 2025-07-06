نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتوصل لاتفاق مع أدم كايد.. ويقترب من حمدان ومحاولات لضم ربيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك قريب من حسم صفقة الفلسطيني أدم كايد، والذي سيصل للقاهرة خلال 48 ساعة.

الزمالك يتوصل لاتفاق مع أدم كايد.. ويقترب من حمدان ومحاولات لضم ربيع

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: تم التوصل لاتفاق مع كايد للانتقال لنادي الزمالك، والذي طلب في البداية الحصول على 600 ألف دولار سنويًا، وفي النهاية تم التوصل لاتفاق لحصوله على نصف القيمة المطلوبة بمعدل 300 الف دولار فقط في الموسم.

وأضاف: اللاعب سيصل القاهرة الاحد أو الاثنين القادم على أقصى تقدير، وهو لاعب جيد، وتم حسم المفاوضات معه بشكل نهائي.

وأكمل: كذلك محاولات الزمالك مستمرة لحسم صفقة الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت، في ظل تمسك النادي البترولي بضم 2 لاعبين بالاضافة للحصول على مبلغ مالي يصل لـ35 مليون جنيه.

وأشار إلى أن جون إدوارد سيجدد محاولاته مع البنك الأهلي لضم أحمد ربيع، بعدما تم التوصل لاتفاق مع اللاعب، لكن ناديه لازال يرفض رحيله.