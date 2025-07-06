نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ريال مدريد الإسباني من تحقيق الفوز أمام بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي"، ليتأهل بذلك إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية

افتتح جونزالو جارسيا أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من أردا جولر إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جارسيا بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف فران جارسيا الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 25، بعد عرضية أرضية من ترينت ألكسندر أرنولد من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها جارسيا بتسديدة مباشرة، سكنت في منتصف المرمى.

وقلص ماكسيميليان بيير الفارق لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 3+90، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا.

وعزز كيليان مبابي التقدم بالهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 4+90، بعد عرضية من أردا جولر من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مبابي بتسديدة مقصية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل سيرهو جيراسي الهدف الثاني لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 8+90 عن طريق ركلة جزاء، نفذها جيراسي بتسديدة قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.