نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون وقت إضافي.. وداع عربي آسيوي واستقرار أوروبي محفوف بمخاطر برازيلي في ملخص دور الثمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية، بصعود آخر أضلاع المربع الذهبي فريق ريال مدريد الإسباني عقب الفوز منذ قليل على نظيره الألماني بروسيا دورتموند بثلاثية مقابل هدفين.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز ما جاء في مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية.

دون وقت إضافي

جميع مباريات دور الثمانية انتهت بفوز أحد الأندية في الوقت الأصلي من المباراة خلال التسعين دقيقة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

فلومنينيسي البرازيلي 2

الهلال السعودي 1

بالميراس البرازيلي 1

تشيلسي الإنجليزي 2

باريس سان جيرمان الفرنسي 2

بايرن ميونيخ الألماني 0

ريال مدريد الإسباني 3

بروسيا دورتموند الألماني 2



وداع عربي آسيوي

انتهت أحلام العرب والقارة الآسيوية مع خروج الهلال السعودي من دور الثمانية، وذلك بعد تقديم أداء مذهل في البطولة أمام أباطرة القارة الأوروبية

ونجح فريق فلومنينيسي البرازيلي في الوصول بأحلام البرازيليين إلى الدور نصف النهائي، ليكون الفريق غير الأوروبي الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى المربع الذهبي.

البطاقات الحمراء تتفوق على دور الـ 16

أشهر حكام دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية في النسخة الجارية 3 بطاقات حمراء في هذا الدور، وجاءت من نصيب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بواقع بطاقتين، وكذلك ريال مدريد الإسباني بواقع بطاقة واحدة.

وتفوقت البطاقات الحمراء في دور الثمانية على دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية، حيث اشهر الحكام بطاقتين فقط في الدور ثمن النهائي.

نهائي مبكر وصدام متكرر

ضرب فريق ريال مدريد الإسباني موعدا مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، لتكون هذه المباراة بمثابة نهائي مبكر بين الفريقين.

على الجانب الآخر، اصطدام قطار تشيلسي الإنجليزي بمواجهة برازيلية للمرة الثالثة في البطولة هذا العام، حيث كانت المواجهة الأولى في دور المجموعات أمام فريق فلامنجو، والمواجهة الثانية جاءت أمام فريق بالميراس في دور الثمانية، ليواجه فريق تشيلسي نظيره فلومنينيسي البرازيلي في الدور نصف النهائي.