ريال مدريد يكمل عقد المتأهلين

ريال مدريد يكمل عقد المتأهلينأكمل فريق ريال مدريد الإسباني عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه الصعب على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني (3- 2) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "ميتلايف" في نيويورك.

وسجل جونزالو جارسيا وفران جارسيا والفرنسي كليان مباني في الدقائق (10، 20، 90+ 4) أهداف ريال مدريد، وماكسيميليان بيير والغيني سيرو جيراسي من ركلة جزاء في الدقيقتين (90+ 2، 90+ 8) هدفي بروسيا دورتموند.

وشهدت المباراة طرد ديان هويسين مدافع ريال مدريد الذي تسبب في ركلة الجزاء في الدقيقة (90+ 4).

وبهذا الفوز، بات فريق ريال مدريد أخر المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بعد فلومينينسي البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي على التوالي.

وضرب ريال مدريد موعدا يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تأهل في وقت سابق اليوم، اثر فوزه على بايرن ميونيخ الألماني (2- صفر).

وتجمع مباراة نصف النهائي الأولى التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل بين فلومينينسي البرازيلي الذي تأهل على حساب الهلال السعودي (2- 1)، وتشيلسي الإنجليزي الذي تأهل هو الأخر بتغلبه على بالميراس البرازيلي (2- 1).