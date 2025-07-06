نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة مجنونة.. ريال مدريد يعبر دورتموند بثلاثية مثيرة ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز أمام بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ي المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي".

أحداث مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية

أرسل دانيال سفينسون لاعب بروسيا دورتموند في الدقيقة 6، عرضية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جوليان براندت برأسية، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وتمكن جونزالو جارسيا من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من أردا جولر إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جارسيا بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح فران جارسيا في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 25، بعد عرضية أرضية من ترينت ألكسندر أرنولد من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها جارسيا بتسديدة مباشرة، سكنت في منتصف المرمى.

وسدد أردا جولر لاعب ريال مدريد في الدقيقة 1+90، تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وقلص ماكسيميليان بيير الفارق لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 3+90، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا.

واستطاع كيليان مبابي أن يسجل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 4+90، بعد عرضية من أردا جولر من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مبابي بتسديدة مقصية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتلقى دين هويسن لاعب ريال مدريد بطاقة حمراء ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 6+90.

وسجل سيرهو جيراسي الهدف الثاني لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 8+90 عن طريق ركلة جزاء، نفذها جيراسي بتسديدة قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

