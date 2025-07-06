الرياضة

تفاصيل عرض نادي شتوتجارت الألماني للتعاقد مع موهبة الأهلي بلال عطية

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تفاصيل عرض نادي شتوتجارت الألماني للتعاقد مع موهبة الأهلي بلال عطية

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أحمد جودة - القاهرة - انفرد برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc، بعرض نادي شتوتجارت الألماني للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع موهبة الفريق بلال عطية، صاحب الـ 17 عاما.

تفاصيل عرض نادي شتوتجارت الألماني للتعاقد مع موهبة الأهلي بلال عطية

ونشر الكابتن أحمد حسن خطاب النادي الألماني، الذي وصل إلى النادي الأهلي لضم بلال عطية، لـ فترة معايشة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس 2025.

ويلعب بلال بفريق مواليد 2008 بالنادي الأهلي؛ إذ يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم مع فريقه وكذلك منتخب مصر.

وتوّج اللاعب صاحب الـ 17 عامًا مع منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا في نوفمبر ومن ثمّ التأهل لكأس أمم إفريقيا للناشئين.

اللاعب الذي يُجيد اللعب بقدمه اليمنى وشارك مع منتخب مصر تحت 17 عامًا في 12 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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