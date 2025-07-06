نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مولر: الأداء الجيد لا يكفي للفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر توماس مولر نجم بايرن ميونخ عن إحباطه الشديد بعد توديع كأس العالم للأندية لكرة القدم بالخسارة بهدفين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات دور الثمانية يوم السبت وذلك فيء آخر مباراة يخوضها مع الفريق.

وقال مولر في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": يجب أن نستوعب ما حدث في مباراة كانت عامرة بالتحديات، لقد لعبنا بشكل جيد، وقدمنا أداء رائعا.

وأضاف: لقد سيطرنا تماما عليهم في الشوط الأول، وأسلوب لعبنا أجبرهم على المخاطرة بشكل أقل، بينما اعتمد باريس في الشوط الثاني على الكرات الطويلة، وتبقى النتيجة النهائية هي الفيصل. لقد ارتكبنا خطأً أو خطأين، لكننا أهدرنا الكثير من الفرص، فالأداء الجيد لا يكفي لكرة القدم.

وأتم توماس مولر تصريحاته: كنا نركز على التأهل للدور قبل النهائي، والآن تقبل فكرة الخروج من البطولة يبقى أمرًا صعبًا.

وأنهى توماس مولر بهذه المباراة مسيرة طويلة مع بايرن ميونخ دامت لسنوات طويلة، بعدما قرر النادي عدم تجديد تعاقده، بعدما فاز بـ33 بطولة مع الفريق وسجل 250 هدفًا بينما قدم 276 تمريرة حاسمة.