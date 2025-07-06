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أحمد جودة - القاهرة -

سجلت بطولة كأس العالم للأندية الجارية حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا، إحصائيات قياسية عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، والمنصات التابعة لـ "فيفا".

كأس العالم للأندية تحظى بمتابعة قياسية عبر موقع "فيفا" ومنصاته

منذ بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي زار 16 مليون شخص الموقع الرسمي لـ "فيفا"، وهو ما يفوق عدد الزوار في الأشهر الخمسة السابقة في عام 2025.

كما حظت الحسابات التابعة لـ "فيفا" على مواقع التواصل الاجتماعي بستة ملايين متابع إضافي منذ انطلاق البطولة، وجرى تنزيل تطبيقات "فيفا" مليون مرة.

كما حصدت القناة الجديدة المخصصة للبطولة على تطبيق واتساب أكثر من مليون متابع في الفترة نفسها، ووصل الآن عدد متابعيها إلى 4.4 ملايين، رغم إطلاقها منذ بداية هذا العام فقط، وجرى تحميل تطبيقات "فيفا" مليون مرة في شهر يونيو (حزيران)، وأغلب هذه التحميلات تخص تطبيق كأس العالم للأندية.

وأكد الموقع الرسمي لـ "فيفا" أن الجماهير تفاعلت مع المحتوى المبتكر والتفاعلي أكثر من 2.7 مليار مرة عبر جميع المنصات، وكانت حصة الأسد من نصيب الفيديو القصير الذي يلخص تحركات الإسباني سيرخيو بوسكيتس نجم خط وسط فريق إنتر ميامي الامريكي، وشوهدت أكثر من 90 مليون مرة، وحصد أكثر من 6 ملايين تفاعل على منصات "تيك توك" و"إنستغرام" و"فيسبوك" و"إكس".

بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت عمليات البحث عن عبارة "كأس العالم للأندية" أكثر من 10 مرات منذ 14 يونيو (حزيران)، وباتت العبارة الرياضية المتعلقة بالبطولة الأكثر استخداما حسب مؤشرات "غوغل"، كما شهد التركيز العالمي على البطولة ارتفاعا ملحوظًا بفضل التغطية الكاملة للأحداث من قبل منصة "دازن" التي تبث المباريات الـ 63 مجانًا.

وعلى الصعيد الميداني، كان المشجعون في مباراة فلامنغو البرازيلي والترجي التونسي الأكثر صخبًا على الإطلاق، ووصل قياس ارتفاع الصوت إلى 127 ديسيبل قبل انطلاق المباراة في ملعب لينكون فاينانشال فيلد في فيلادلفيا.

وعلى المستوى الإعلامي، شارك أكثر من 1500 مذيع في نقل 1900 ساعة من البث غير المباشر لأحداث البطولة، وتمت طباعة أكثر من 2000 تصريح إعلامي وتقديم 224 بيان إعلامي.

كما نظم قسم "فيفا" المعني بخدمات الفرق، والمسؤول عن الشؤون اللوجستية للفرق الـ32 المشاركة، 416 حصة تدريبية للفرق في البطولة بينما وزعت شركة "أديداس" نحو 4000 كرة رسمية على الأندية والملاعب وغيرها من المواقع الأساسية المخصصة للبطولة. كذلك نقل قسم خدمات الفرق، بالشراكة مع قسم النقل، 3546 قطعة من حقائب الفرق ومعداتهم فور وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك جرى توزيع نحو مليون منتج من شركة "كوكا-كولا" للمشروبات الغازية، وأكثر من 320 ثلاجة على أكثر من 70 موقعًا أساسيًا في البطولة، وباعت المتاجر الـ 57 المرخصة والموزعة على الملاعب الـ12 المستضيفة للبطولة 118906 وحدة، أكثرها من القمصان والأوشحة.

كما وزعت شركة "لينوفو" الممونة للتكنولوجيا، أكثر من 9000 جهاز وأكسسوار في الملاعب ومواقع البطولة، كما عرضت الفعاليات على أكثر من 1500 شاشة "هايسنس" أثناء دور المجموعات.