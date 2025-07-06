الرياضة

فتح الله: شيكابالا أسطورة مصرية وقرار اعتزاله كان صادم

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فتح الله: شيكابالا أسطورة مصرية وقرار اعتزاله كان صادم

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن قرار اعتزال شيكابالا كان مفاجىء، مشددا على أنه كان يتمنى استمراره موسم على الأقل في الملاعب.

فتح الله: شيكابالا أسطورة مصرية وقرار اعتزاله كان صادم

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت أشعر بأن شيكابالا سيستمر لمدة موسم أخر والقرار كان صادم للغاية فهو لاعب أسطورة كروية مصرية".

وأضاف: "شيكابالا استقبلني عندما انتقلت لنادي الزمالك فهو لاعب محبوب من جميع اللاعبين وكان يساندني ويدعمني عندما كنت لاعبا في القلعة البيضاء".
 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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