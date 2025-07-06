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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن مسيرة شيكابالا كانت حافلة بالإنجازات مع القلعة البيضاء.

جعفر: مسيرة شيكابالا حافلة بالإنجازات مع الزمالك

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا يعشق نادي الزمالك وفي التدريبات عندما تشاهده تستمتع بسبب مهاراته الفنية ويستطيع تغيير نتيجة المباراة في أي وقت".

وأضاف: "شيكابالا مؤثر مع جماهير نادي الزمالك فهم يعشقوه بسبب حبه للقلعة البيضاء، واختياره للاعتزال في هذا التوقيت مناسب للغاية بعد تتويجه ببطولة كأس مصر".

وأوضح: "شيكابالا من أفضل اللاعبين الذين يخوضون التدريبات وكان يستطيع أن يخوض موسم أخر".

