الرياضة

جعفر: مسيرة شيكابالا حافلة بالإنجازات مع الزمالك

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جعفر: مسيرة شيكابالا حافلة بالإنجازات مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن مسيرة شيكابالا كانت حافلة بالإنجازات مع القلعة البيضاء.

جعفر: مسيرة شيكابالا حافلة بالإنجازات مع الزمالك

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا يعشق نادي الزمالك وفي التدريبات عندما تشاهده تستمتع بسبب مهاراته الفنية ويستطيع تغيير نتيجة المباراة في أي وقت".

وأضاف: "شيكابالا مؤثر مع جماهير نادي الزمالك فهم يعشقوه بسبب حبه للقلعة البيضاء، واختياره للاعتزال في هذا التوقيت مناسب للغاية بعد تتويجه ببطولة كأس مصر".

وأوضح: "شيكابالا من أفضل اللاعبين الذين يخوضون التدريبات وكان يستطيع أن يخوض موسم أخر".
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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