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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للموسم الجديد بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك بإضافة بعض اللاعبين إلى صفوف الفريق، أو رحيل البعض على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

لم تحسم بعد.. هل يرحل ظهير الأهلي عن الفريق قبل بداية الموسم القادم؟

ويدخل اللاعب عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضمن الأسماء المطروحة على طاولة المسؤولين، وبالأخص في الصفقات المطلوبة في فريق سيراميكا كليوباترا.

وعلم «دوت الخليج الرياضي» أن هناك اقتناع من المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو باللاعب من ناحية وتارة أخرى هناك ندرة في مركز الظهير الأيمن بالنادي الأهلي، حيث يشغل هذا المركز اللاعب محمد هاني.

ويطمح المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا علي ماهر في الظفر بخدمات اللاعب عمر كمال عبد الواحد من أجل دعم الفريق العنابي في الموسم المقبل.

أوضح مصدر خاص للفجر الرياضي بأن الأقرب داخل القلعة الحمراء أو الاستقرار على عدم رحيل اللاعب عمر كمال عبد الواحد عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فريق الأهلي سيخوض معسكر تدريبي في مدينة طبرقة بدولة تونس، وذلك في منتصف الشهر الجاري، يخوض خلالها 3 مباريات.

