مدحت العدل: شيكابالا أسطورة القرن الـ21.. ولن يتكرر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المنتج جمال العدل، عضو لجنة الإستثمار والموارد بنادي الزمالك، أن قرار اعتزال شيكابالا كان صادم لنا جميعا، مشددًا على أنه أسطورة القرن الـ21 ولن يتكرر مرة أخرى.

شيكابالا أسطورة القرن الـ21 ولن يتكرر

وقال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا موهبة كروية ممتعة ويستطيع تغيير نتيجة أي مباراة لوحده فهو من أمهر اللاعبين، فهو أسطورة ومن أهم 4 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية".

وأضاف: "شيكابالا يُقارن بـ ميسي وكريستانو رونالدو وهو الوحيد القادر على حمل طموحات فريق بأكمله، وهو إنسان خلوق ويتعامل مع الجميع بطريقة مميزة للغاية".