إبراهيم صلاح: شيكابالا خرج من الباب الكبير ويحظى بحب جماهير الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن شيكابالا اتخذ الوقت المناسب في قرار اعتزاله كرة القدم بعد تتويجه بكأس مصر.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت أتمنى استمرار شيكابالا في الملاعب لفترة أطول ولكنه اتخذ الوقت المناسب لاعتزاله بعد التتويج ببطولة كأس مصر".

وأضاف: "شيكابالا خرج من الباب الكبير ويحظى بحب جماهير القلعة البيضاء".