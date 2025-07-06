إيناسيو لـ شيكابالا: رحلتك الكروية وصلت للنهاية لكن إرثك لن ينتهي

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أحمد جودة - القاهرة -

وجه أوجوستو إيناسيو، المدير الفني السابق للزمالك، رسالة إلى محمود عبدالرازق "شيكابالا" بعد قرار اعتزاله كرة القدم.

وقال إيناسيو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " رحلتك الكروية وصلت للنهاية لكن إرثك لن ينتهي، التقيت بك لأول مرة في سبورتنج لشبونة وبعدها عملت معاك في الزمالك".

وأضاف: " كنت دائمًا القائد الحقيقي… الموهبة الروح والمساندة، وكنت دائما تساعدني وكذلك تساعد اللاعبين وأشعر بالحزن لأنني لم أعمل معك لفترة طويلة".

وأوضح: "كنت محترف كبير وإنسان أكبر، أتمنى من قلبي ان يكون مستقبلك مليء بالنجاح لأن تستحق الأفضل".