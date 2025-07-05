إيناسيو لـ شيكابالا: رحلتك الكروية وصلت للنهاية لكن إرثك لن ينتهي

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أحمد جودة - القاهرة -

وجه أوجوستو إيناسيو، المدير الفني السابق للزمالك، رسالة إلى محمود عبدالرازق "شيكابالا" بعد قرار اعتزاله كرة القدم.

إيناسيو لشيكابالا: رحلتك الكروية وصلت للنهاية لكن إرثك لن ينتهي

وقال إيناسيو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " رحلتك الكروية وصلت للنهاية لكن إرثك لن ينتهي، التقيت بك لأول مرة في سبورتنج لشبونة وبعدها عملت معاك في الزمالك".

وأضاف: " كنت دائمًا القائد الحقيقي… الموهبة الروح والمساندة، وكنت دائما تساعدني وكذلك تساعد اللاعبين وأشعر بالحزن لأنني لم أعمل معك لفترة طويلة".

وأوضح: "كنت محترف كبير وإنسان أكبر، أتمنى من قلبي ان يكون مستقبلك مليء بالنجاح لأن تستحق الأفضل".

