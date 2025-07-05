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أحمد جودة - القاهرة - كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تعيين علي السعيد مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة النسائية بنادي الزمالك، بعد التنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب.

الزمالك يعلن عن المدرب الجديد لفريق الكرة النسائية

جاء ذلك عقب تقدم محمد عزت باعتذارعن الاستمرار في منصبه كمديرًا فنيًا للفريق، حيث وجه بدر حامد له الشكر على الفترة التي قضاها متمنيًا له التوفيق في مشواره القادم.

وأكد بدر حامد على أنه تم عقد جلسة مع المدير الفني الجديد للفريق علي السعيد، تم خلالها الترتيب والتنسيق للفترة المُقبلة.

وسبق لـ علي السعيد تولي تدريب العديد من الأندية المحلية منها دلفي والترام.

