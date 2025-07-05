نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك وبيراميدز تشمل 3 لاعبين ومقابل مالي.. تفاصيل مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع، مساء اليوم السبت، عن تحركات جادة تقودها إدارتا نادي الزمالك ونادي بيراميدز، لإتمام صفقة تبادلية مرتقبة بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي كل منهما لتعزيز صفوفه بعناصر جديدة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك وبيراميدز تشمل 3 لاعبين

وبحسب ما أكده مصدر مسؤول، فإن هناك مفاوضات متقدمة تجري حاليًا بين إدارتي الناديين بهدف تنفيذ صفقة تبادلية تشمل ثلاثة لاعبين، حيث يرغب نادي الزمالك في ضم محمود صابر ومحمود عبدالحفيظ زلاكة، وهما من اللاعبين الواعدين في صفوف بيراميدز.

وفي المقابل، أوضح المصدر أن نادي بيراميدز طلب الحصول على خدمات محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، كجزء من الصفقة التبادلية، بالإضافة إلى مبلغ مالي لم يتم الكشف قيمته حتى الآن، وذلك في إطار رغبة الفريق السماوي في تعزيز مركز حراسة المرمى بعنصر مميز يمتلك خبرات دولية ومحلية.

وأكد المصدر أن المفاوضات تسير بشكل مكثف بين مسؤولي الزمالك وبيراميدز، في ظل رغبة كل نادٍ في حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن، لتسريع عملية إعداد القائمة النهائية للموسم الجديد. كما أشار إلى أن الاتفاق النهائي قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين.