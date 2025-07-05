نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم كرة القدم في تشييع جنازة جوتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصل لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إلى البرتغال لحضور جنازة ديوجو جوتا، الذي توفي في حادث سيارة في إسبانيا.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، وفيرجيل فان دايك، قائد الفريق، واللاعبين أندرو روبرتسون وأليكسيس ماك أليستر وزميليه السابقين جوردان هيندرسون وجيمس ميلنر، ظهروا في لقطات بثتها وسائل إعلام محلية في البرتغال.

ولقي جوتا، والد لثلاثة أطفال والذي تزوج من شريكته روت كاردوسو قبل 11 يومًا من وقوع الحادث، مصرعه مع شقيقه، أندريه سيلفا، بعدما اشتعلت سيارة اللامبورغيني التي كانا يقودونها عقب انفجار لأحد الإطارات في الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس.

ووصل اللاعبون، ومن بينهم كورتيس جونز، وفيديريكو كييزا، وواتارو إندو، وكويمين كيليهر، إلى الكنيسة البرتغالية وسط تصفيق الحشود التي كانت تقف بالقرب منها.

ومن المقرر أن تبدأ الجنازة في العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، (09:00) بتوقيت جرينتش، اليوم السبت، وفقًا لما ذكره الكاهن خوسيه مانويل ماسيدو في كنيسة إيجريجا ماتريز دي جوندومار في ساو كوسمي.

ويأتي ذلك بعد أن اجتمع أفراد العائلة والأصدقاء في مراسم تأبين الأخوين يوم الجمعة، حيث اصطف المعزون في طابور خارج الكنيسة البرتغالية.

وحضر والدا الشقيقين مراسم التأبين في كنيسة ساو كوسمي، كابيلا دا ريسوريساو، في بلدة جوندومار بالقرب من بورتو، أمس الجمعة، وكان من بين الحاضرين أيضا الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس الوزراء لويس مونتينيجرو، ووكيل أعمال جوتا.