نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب باريس سان جيرمان السابق يقود نيوم السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نيوم الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، يوم السبت، تعاقده رسميًا مع الفرنسي كريستوف غالتييه لتدريب الفريق خلفًا للبرازيلي بريكلس شاموسكا.

وكان نيوم أعلن يوم الخميس إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب شاموسكا الذي قاده للصعود من دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى إلى دوري روشن السعودي.

وسبق لغالتييه أن تولى تدريب أندية سانت إيتيان وليل ونيس وباريس سان جيرمان في فرنسا، بينما كانت آخر محطاته مع الدحيل القطري.

وتوج غالتييه بالدوري الفرنسي مرة مع ليل ومثلها مع باريس سان جيرمان الذي توج معه أيضًا بالسوبر المحلي، بالإضافة إلى تحقيق كأس الرابطة مع سانت إيتيان.