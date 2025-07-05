نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. حقيقة انضمام عبد الناصر محمد للجهاز الفني الجديد بفريق الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مسؤولو فريق نادي الزمالك أمس عن تعيين المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مقاليد القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي، وذلك بداية من الموسم القادم، خلفا للمدرب المصري أيمن الرمادي.

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة، بأن عبد الناصر محمد انضم رسميا إلى الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك كمديرا للكرة خلفا لوائل القباني.

ومن المقرر أن يبدأ المدير الفني لفريق الزمالك يانيك فيريرا في إختيار الصفقات الجديدة للفريق، وكذلك مباشرة التدريبات مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب عن الإستقرار الفني خلال الفترة المقبلة من أجل عودة الفريق إلى منصات التتويج المحلية والعالمية مرة أخرى.

ونجح فريق الزمالك في الموسم الماضي أن يحصل على لقب كأس مصر أمام فريق بيراميدز، وكذلك كأس السوبر الأفريقي أمام فريق الأهلي.

يذكر أن فريق الزمالك أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

