نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة باريس في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فريق بايرن ميونيخ الألماني أمام نظيره الفرنسي فريق باريس سان جيرمان، وذلك في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية.

ويبحث المدير الفني البلجيكي لفريق بايرن ميونيخ فينسنت كومباني، عن الفوز على بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية خلال مباراة اليوم، حيث من المتوقع أن يبدأ كومباني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، جوناتان تاه، دايوت أوباميكانو.

خط الوسط: ليون جوريتسكا، جوشوا كيميتش، كونراد لايمر، سيرج جنابري.

خط الهجوم: هاري كين، كينجسيلي كومان، مايكل أوليز.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أم بي سي مصر 2، وكذلك قناة أم بي سي أكشن، وذلك بصوت المعلقين فارس عوض وفهد العتيبي.

يذكر أن فريق بايرن ميونيخ الألماني وصل إلى دور الثمانية عقب تخطي فلامنجو البرازيلي برباعية مقابل هدفين في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

