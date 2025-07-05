نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. مفاجأة بشأن مصير عقد جوتا مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحافية برتغالية أن نادي ليفربول الإنجليزي "سيدفع ما تبقى من عقد ديوغو جوتا لعائلته" بعد وفاته المأساوية عن عمر يناهز 28 عامًا.

وأفادت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن ليفربول سيدفع المبلغ المتبقي في عقد جوتا، بعد وفاته وشقيقه أندريه في الساعات الأولى من صباح الخميس إثر حادث سيارة في إسبانيا.

وكان لدى جوتا، الدولي البرتغالي، عامان متبقيان في عقده مع ليفربول، والذي وقعه عام 2022.

وتوفي جوتا بعد أسبوعين فقط من زواجه من حبيبته منذ الصغر روت كاردوسو، ولديه ثلاثة أطفال منها.

وانضم جوتا إلى ليفربول قادمًا من وولفرهامبتون عام 2020، وشارك في 182 مباراة مع الفريق، مسجلًا 65 هدفًا كما قدم 26 تمريرة حاسمة.

وفاز جوتا بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول الموسم الماضي، وفاز سابقًا بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرتين.

وتدفقت رسائل التعازي لجوتا من الجميع في عالم كرة القدم منذ الإعلان عن الخبر.

وتجمع لاعبو ليفربول في بلدة غوندومار البرتغالية الصغيرة يوم السبت، لحضور جنازة زميلهم، إذ كان قائد الفريق فيرجيل فان دايك وحارس المرمى كيفن كيليهير والمدرب أرني سلوت من بين زملائه السابقين والحاليين الذين وصلوا لتقديم العزاء.