نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألق جونزالو جارسيا يُغيّر حسابات ريال مدريد الهجومية.. ورحيل رودريجو وارد في ظل اهتمام آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت خطط ريال مدريد لتعزيز هجومه تحولًا كبيرًا خلال الصيف، فبعد أن كانت أسماء مثل أنتي بوديمير ودوشان فلاهوفيتش مطروحة بقوة كخيارات لتدعيم مركز المهاجم البديل، على غرار دور خوسيلو في موسم 2022، جاءت تألقات غونزالو غارسيا في كأس العالم للأندية لتقلب الموازين تمامًا.

وسجل غارسيا، خريج أكاديمية "لا فابريكا"، ثلاثة أهداف في أربع مباريات بالبطولة، ما جعله نجم الفريق وأحد أبرز اكتشافات الموسم. اللاعب كان قد سجل 25 هدفًا في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، مما أكد أن مستواه ليس محض صدفة.

محادثة مرتقبة لحسم مستقبل غونزالو

ووفقًا للصحفي ميلشور رويز من إذاعة كادينا كوبي، فإن ريال مدريد يخطط لعقد جلسة مع غونزالو فور عودة الفريق من الولايات المتحدة، لحسم مستقبله مع الفريق الأول. سيتم في هذا الاجتماع أخذ وضعية اللاعبين البرازيليين رودريغو وإندريك بعين الاعتبار، خاصة أن مستقبلهما لا يزال غامضًا.

رغم أن إندريك يعد من الوجوه الواعدة في النادي، إلا أن خيار إعارته وارد في حال لم يجد مساحة كافية للمشاركة، بينما تبقى فرص رحيل رودريغو غوس أكثر واقعية في ظل كثرة العروض المهتمة بضمه.

أرسنال يراقب رودريغو.. وريال مدريد يحدد السعر

أكدت تقارير إنجليزية، أبرزها ديلي ميرور، أن أرسنال من أبرز المهتمين بضم رودريغو، وقد تتطور المفاوضات إلى حد انتقال اللاعب من "سانتياغو برنابيو" إلى ملعب الإمارات خلال الصيف الحالي.

في المقابل، حددت إدارة فلورنتينو بيريز سعرًا لا يقل عن 80 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، مع العلم أن أي مفاوضات رسمية يجب أن تُراعي أيضًا المطالب المالية للاعب نفسه.

ويبدو أن الصفقة المحتملة قد لا تُحسم إلا في أواخر أغسطس، أي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، ما يترك الباب مفتوحًا أمام العديد من السيناريوهات خلال الأسابيع المقبلة.

