نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مانشستر يونايتد يدعم دفاعه بصفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد، تعاقده الرسمي مع مدافع جديد من أجل تدعيم خط دفاعه استعدادًا للموسم الكروي المقبل.

أشار نادي مانشستر يونايتد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى التوقيع مع المدافع الشاب دييجو ليون.

وينضم لاعب منتخب باراجواي للشباب، إلى مانشستر يونايتد قادمًا من فريق سيرو بورتينيو الباراجوياني.

وكان بورتينيو البالغ من العمر 18 عامًا قد شارك في 33 مباراة مع فريق سيرو بورتينيو الأول، سجل خلالها 4 أهداف.

وذكر نادي مانشستر يونايتد في بيانه: “ليون، الذي أكمل عامه الثامن عشر في أبريل الماضي، سيتلقى الدعم المطلوب من الأكاديمية والفريق الأول بينما يتأقلم مع الحياة في مانشستر”.