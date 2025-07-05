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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية وساخنة في افتتاح القسم الثاني بالصعيد

أقيمت قرعة مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني اليوم السبت، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور مندوبي الأندية وسيد بخيت، رئيس الجنة، ومجدي الشيخ، عضو لجنة المسابقات، وناصر فراج، مدير المسابقات، ومحمد أحمد مقرر اللجنة، والتي تضم 28 ناديًا بعد انسحاب نادي اسمنت اسيوط، تم توزيعها إلى مجموعتين فرعيتين أ وب.



وحضر القرعة 5 اندية فقط وهم قفط ومركز شباب ادفو والإعلاميين وكاسكادا وتليفونات بني سويف

وشهدت القرعة مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الأولى..

قرعة الجولة الأولى للمجموعة الفرعية ( أ ) والمعروفة إعلاميا بشمال الصعيد عن التالي:

الاقصر مع النصر التعدين

سوهاج مع البداري

الالمونيوم مع م ش سوهاج

شبان قنا مع مكادي

المراغه مع طهطا

قفط مع المدينة المنورة

م ش ادفو مع قوص

بينما اسفرت مواجهات المجموعة الفرعية (ب) والتي تُعرف إعلاميًا بجنوب الصعيد عن التالي:

الإعلاميين × سيلا

نادي ملوى × شباب طامية

بنى مزار× ناصر الفكرية بابوقرقاص

تليفونات بني سويف× محافظة الفيوم

كسكادا. × نجوم مصر

المنيا × نجوم مصر

مصر للمقاصة × تيم إف سي



بعد نهاية الدوري اول المجموعة أ يواجة اول المجموعة ب

مباراتين ذهاب واياب وصاحب المركز الأول يصعد دوري المحترفين