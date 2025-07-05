نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم السبت، مباراة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني، وذلك في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويستضيف ملعب مرسيدس بنز بالولايات المتحدة الأمريكية مواجهة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ في السابعة مساء اليوم السبت، وتنقل المباراة عبر قناة أم بي سي مصر 2، وقناة أم بي سي أكشن، كما ستنقل عبر منصة «Dazn».

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني الإسباني لفريق باريس سان جيرمان لويس إنريكي، مباراة اليوم أمام بايرن ميونيخ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديش.

خط الوسط: نيفيش، فيتينيا، فابيان، ديزيري دوي

خط الهجوم: برادلي باركولا، كفاراتسخيليا.

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان وصل إلى دور الثمانية بعد تخطي أصحاب الأرض فريق إنتر ميامي الأمريكي برباعية نظيفة في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

