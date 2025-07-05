نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يفتح ملف "رقم 5".. وفلورنتينو بيريز يحلم بضم نجم السيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم انشغال ريال مدريد بالمشاركة في كأس العالم للأندية، فإن إدارة النادي تواصل العمل خلف الكواليس على إغلاق ملف التعاقدات للموسم الجديد، وسط قناعة بأن تشكيلة الفريق لم تكتمل بعد.

وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية، عبر الصحفي أنطون ميانا، أن اسم لاعب الوسط الإسباني رودري (مانشستر سيتي) عاد للظهور على طاولة النادي الملكي، في إطار بحث الإدارة عن لاعب وسط قادر على صناعة اللعب من الخلف ومنح التوازن المطلوب في خط الوسط.

نقاش داخلي في فالديبيباس

وقال ميانا خلال برنامجه " Carrusel Deportivo":"هناك نقاش داخلي داخل ريال مدريد حول ضرورة التعاقد مع لاعب وسط ارتكاز 'رقم 5'، خصوصًا مع اعتماد تشابي ألونسو على خطة ثلاثي الدفاع، والتي تُتيح مقعدًا إضافيًا في وسط الميدان".

وأضاف:"بعض مسؤولي النادي يرون أن الفريق افتقد للاعب يُدير إيقاع المباريات في مونديال الأندية، خاصة في ظل غياب بيلينغهام المتوقع لثلاثة أشهر. والاسم الأبرز في هذا السياق هو رودري".

رودري.. هدف قديم يعود من جديد

ويُعد رودري من الأسماء التي لطالما ارتبطت بريال مدريد في السنوات الأخيرة، إلا أن ارتباطه الوثيق بمانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا كان دائمًا ما يُعيق أي تحرك رسمي. لكن الوضع قد يتغيّر في حال توفرت الموارد المالية اللازمة.

بيع قبل الشراء

وترى إدارة ريال مدريد أن التعاقد مع نجم بحجم رودري يتطلب أولًا عملية بيع مؤثرة. وفي هذا الإطار، يُطرح اسم البرازيلي رودريغو غوس بقوة، وسط تكهنات متزايدة حول رحيله هذا الصيف.

وإذا ما تم بيع رودريغو بمبلغ يُقدّر بـ 100 مليون يورو، فإن ذلك سيوفر للنادي السيولة الكافية لخوض مفاوضات جادة مع مانشستر سيتي بشأن رودري.

انتظار ما بعد مونديال الأندية

حتى اللحظة، قرر رئيس النادي فلورنتينو بيريز تجميد أي عمليات بيع أو شراء حتى نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية. ومع وصول صفقات جديدة مثل دين هويخسن، ترينت ألكسندر-أرنولد، فرانكو ماستانتوونو، واقتراب ضم ألفارو كاريراس، أصبح النادي بحاجة ماسة لبيع بعض اللاعبين قبل الدخول في أي صفقات كبيرة.

