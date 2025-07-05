نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب فلومينينسي يعلق على إقصاء الهلال من مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى ريناتو غاوتشو، مدرب فريق فلومينينسي البرازيلي، سعادته بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، عقب الفوز على الهلال السعودي، مشيدًا بقوة المنافس والأداء التكتيكي الذي قدمه لاعبوه.

وقال غاوتشو في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «كانت مباراة رائعة لأننا واجهنا منافسًا شرسًا وصل إلى هنا بكل جدارة واستحقاق. ليس من السهل الفوز على مانشستر سيتي، وقد قلت للاعبي فريقي إن عليهم الإيمان بقدراتهم، لأن الحسم يكون داخل الملعب، وأنا سعيد لأننا طبقنا خطتنا التكتيكية على أرض الملعب».

وأضاف المدرب البرازيلي: «منافسنا لعب بطريقة جيدة، لكننا تحكمنا في مجريات المباراة وصبرنا خاصة في الدقائق الأخيرة، وحين أتيحت لنا فرص بسيطة تمكنا من استغلالها».

وأشاد غاوتشو بروح لاعبيه، قائلًا: «يصفني اللاعبون بالعبقري. احتفلنا بعد المباراة، وغدًا نكمل شهرًا خارج بلادنا، لذلك من المهم وجود هذا المناخ العائلي داخل الفريق. بعد المباراة الماضية كنا نرقص ونغني، وسنرى ما سنفعله اليوم».

وحول الفوارق المالية بين الفرق المشاركة في البطولة، قال: «مع احترامي لكل الفرق، لم يُعط لنا اعتبار كافٍ من الناحية المالية، لكن داخل الملعب كنا 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا، ونستحق الاحتفال. غدًا نبدأ الاستعداد لنصف النهائي».

كما تحدث مدرب فلومينينسي عن جماهير ناديه، قائلًا: «مشجعونا يقترضون المال لشراء تذاكر السفر وتذاكر المباريات من أجل دعمنا، ونحن نقدر ذلك كثيرًا. أينما ذهبنا نجدهم خلفنا، وننتظرهم في نيويورك».

وعن تقييمه للهلال، قال غاوتشو: «لقد لعبنا ضد خصم صعب جدًا. الهلال يقدم أداء عالي الجودة، وهو فريق منظم، وإنزاغي يقدم فريقًا قويًا. ليس من السهل الفوز على مانشستر سيتي، وقد شعرنا بقوتهم خلال التسعين دقيقة».

واختتم المدرب البرازيلي حديثه قائلًا: «لقد واجهنا خصمًا ضخمًا. هم تغلبوا على مانشستر سيتي، ونحن تغلبنا عليهم. لا أهتم بمن سنواجه في نصف النهائي. أنا أدعم بالميراس لأنه يمثل البرازيل، وسأتابع مباراتهم أمام تشيلسي اليوم، ثم نبدأ التحضير لمباراتنا المقبلة. نحن نستحق هذا الفوز، ويجب أن نستعد لنصف النهائي من الآن».