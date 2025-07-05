نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يدفع رواتب جوتا حتى 2027 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إعلامية عن خطوة إنسانية مهمة سيقوم بها نادي ليفربول تجاه عائلة اللاعب ديوغو جوتا.

ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية أن "الريدز" سيواصل دفع رواتب اللاعب الراحل خلال العامين المقبلين.



وأوضحت: "إدارة النادي ملتزمة بدفع مستحقات اللاعب البرتغالي الذي لقي مصرعه في حادث مروع".

وأشارت إلى أن عقد جوتا يمتد مع "الريدز" حتى 2027، وهو ما لن يحدث به أي تغيير رغم وفاة اللاعب.

وكشفت عن أن دعم ليفربول لن يقتصر فقط على دفع رواتب جوتا المتبقية، ولكن سيمتد إلى إنشاء صندوق دعم وتأمين تعليم أطفاله.