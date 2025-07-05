الرياضة

ليفربول يدفع رواتب جوتا حتى 2027

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ليفربول يدفع رواتب جوتا حتى 2027

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أحمد جودة - القاهرة -   
كشفت تقارير إعلامية عن خطوة إنسانية مهمة سيقوم بها نادي ليفربول تجاه عائلة اللاعب ديوغو جوتا.

ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية أن "الريدز" سيواصل دفع رواتب اللاعب الراحل خلال العامين المقبلين.


وأوضحت: "إدارة النادي ملتزمة بدفع مستحقات اللاعب البرتغالي الذي لقي مصرعه في حادث مروع".

وأشارت إلى أن عقد جوتا يمتد مع "الريدز" حتى 2027، وهو ما لن يحدث به أي تغيير رغم وفاة اللاعب.

وكشفت عن أن دعم ليفربول لن يقتصر فقط على دفع رواتب جوتا المتبقية، ولكن سيمتد إلى إنشاء صندوق دعم وتأمين تعليم أطفاله.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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