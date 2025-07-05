نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يضم جوناثان حتى 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم يوفنتوس صفقة المهاجم الكندي جوناثان دافيد في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى 2030.

وقع صاحب 25 عامًا، على عقد لمدة 5 سنوات، ليبدأ رحلة أوروبية جديدة في إيطاليا، بعد تجربته في بلجيكا رفقة جينك، ومشواره الحافل مع ليل الفرنسي، الذي أنهاه برصيد 109 أهداف كثالث أفضل هدّاف في تاريخ النادي.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن جوناثان ديفيد سيحصل على 6 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى مليوني يورو.

وتحدث اللاعب الكندي في أول حوار له مع الموقع الرسمي ليوفنتوس، مُعربًا عن سعادته الكبيرة بهذا التوقيع، وقال: "إنه شعور رائع، عندما كنت طفلًا كنت معجبًا بيوفنتوس ولطالما قلت: إنه حتمًا أحد أفضل فرق العالم".

وأضاف: "أحب تسجيل الأهداف وأن أكون في قلب المباراة، قوتي الرئيسية تتمثل في إيجاد المساحات والتواجد في المكان المناسب بالوقت المناسب".

وتابع: "اللعب في الدوري الإيطالي يمثل تحديًا بالنسبة لي، سأحاول أن أمهد الطريق للكنديين الآخرين".

ووجه جوناثان رسالته لجماهير السيدة العجوز، قائلًا: "أتمنى أن أقدم موسمًا رائعًا وأن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على نيل الألقاب".