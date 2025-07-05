نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الهلال يتقاسم صدارة هدافي مونديال الأندية مع دي ماريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم ماركوس ليوناردو لصدارة قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية، بعدما أحرز هدف فريقه الهلال السعودي الوحيد خلال خسارته 1 / 2 أمام فلومينينسي البرازيلي في دور الثمانية.

وتقاسم ليوناردو صدارة هدافي النسخة الحالية من مونديال الأندية مع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، جناح فريق بنفيكا البرتغالي، برصيد 4 أهداف لكل منهما، لكن صدارة الثنائي للقائمة باتت مهددة في ظل خروج فريقيهما من المسابقة.

وكان بنفيكا ودع مونديال الأندية من دور الـ16 إثر خسارته 1 / 4 أمام تشيلسي الإنجليزي بعد اللجوء للوقت الإضافي.

ويتقدم ليوناردو ودي ماريا بفارق هدف واحد أمام 11 لاعبا آخرين، من بينهم 5 لاعبين مازالوا مستمرين في البطولة، حيث يتعلق الأمر بكل من هاري كين وجمال موسيالا ومايكل أوليس، ثلاثي بايرن ميونخ الألماني، وغونزالو غارسيا، مهاجم ريال مدريد الإسباني، وبيدرو نيتو، جناح تشيلسي.

