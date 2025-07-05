الرياضة

نجم الهلال يتقاسم صدارة هدافي مونديال الأندية مع دي ماريا

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نجم الهلال يتقاسم صدارة هدافي مونديال الأندية مع دي ماريا

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم ماركوس ليوناردو لصدارة قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية، بعدما أحرز هدف فريقه الهلال السعودي الوحيد خلال خسارته 1 / 2 أمام فلومينينسي البرازيلي في دور الثمانية.

وتقاسم ليوناردو صدارة هدافي النسخة الحالية من مونديال الأندية مع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، جناح فريق بنفيكا البرتغالي، برصيد 4 أهداف لكل منهما، لكن صدارة الثنائي للقائمة باتت مهددة في ظل خروج فريقيهما من المسابقة.

وكان بنفيكا ودع مونديال الأندية من دور الـ16 إثر خسارته 1 / 4 أمام تشيلسي الإنجليزي بعد اللجوء للوقت الإضافي.

ويتقدم ليوناردو ودي ماريا بفارق هدف واحد أمام 11 لاعبا آخرين، من بينهم 5 لاعبين مازالوا مستمرين في البطولة، حيث يتعلق الأمر بكل من هاري كين وجمال موسيالا ومايكل أوليس، ثلاثي بايرن ميونخ الألماني، وغونزالو غارسيا، مهاجم ريال مدريد الإسباني، وبيدرو نيتو، جناح تشيلسي.
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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