نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى تصريحات مدرب الهلال بعد الخروج من مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، رضاه التام عما قدمه فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، مشددا على أن ما قدمه ناديه فاق كل التوقعات بالمسابقة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وودع الهلال بطولة مونديال الأندية، التي تقام بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى، عقب خسارته 1-2 أمام فلومينينسي البرازيلي، مساء الجمعة، بدور الثمانية، لتتوقف مغامرة الفريق الأزرق في المسابقة، التي شهدت تعادله 1-1 مع ريال مدريد الإسباني بمرحلة المجموعات، وفوزه التاريخي 4 - 3 بعد التمديد على مانشستر سيتي الإنجليزي، بدور الـ16.

وقال إنزاغي في تصريحاته عقب المباراة، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) في نسختها الإيطالية: لقد ظهرنا بمستوى فاق كل التوقعات، لعبنا بطولة رائعة، وشكرت جميع اللاعبين.

وعن الخسارة أمام فلومينينسي، قال المدير الفني الإيطالي، الذي تولى قيادة الهلال قبل أيام قليلة فقط من انطلاق البطولة: لقد كانت مباراة متوازنة، وحسمتها لحظة حاسمة، تهانينا لهم.

وأضاف إنزاغي: كانت المباراة متوازنة وصعبة، وحسمتها لحظة حاسمة. أهنئ فلومينينسي، وأهنئ فريقي أيضا على الأداء. كانت هناك لحظات أثرت على المباراة، لكنهم كانوا يتمتعون بروح معنوية عالية.