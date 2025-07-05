موعد مباراة اتحاد العاصمة ضد شباب بلوزداد في نهائي كأس الجزائر

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق مباراة اتحاد العاصمة مع نظيره شباب بلوزداد، في نهائي بطولة كأس الجزائر في موسمه الحالي.

موعد مباراة اتحاد العاصمة ضد شباب بلوزداد في كأس الجزائر

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب استاد ” نيلسون مانديلا” مباراة في نهائي كأس الجزائر، مع اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، مساء اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025.

وستنطلق صافرة مباراة اتحاد العاصمة ضد شباب بلوزداد، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد العاصمة ضد شباب بلوزداد

ويمكنكم مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة ضد شباب بلوزداد في نهائي كأس الجزائر، عبر القناة الجزائرية الأولى.