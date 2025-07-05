نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يبلغ نصف نهائي مونديال الأندية بثنائية أمام بالميراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي إلى نصف النهائي بعد الانتصار على نظيره فريق بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد لينكون فاينانشال فيلد ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي مع نظيره بالميراس البرازيلي برتم سريع وسجل بالمر الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 16 صنع تشالوباه وحاول بالميراس تسجيل هدف التعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول بينهم 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل استيفاو هدف التعادل لبالميراس في الدقيقة 53 صنعه له زميله ريوس وسجل اوجستين جاي هدف بالخطأ بمرماه في الدقيقة 84 وحاول بالميراس تسجيل هدف التعادل وكذلك الثالث بالنسبة لتشيلسي ولكن انتهت المباراة بينهم 2/1 حيث ارتطمت كرة نوني مادويكي بالعارضة ومنعت هدف محقق للبلوز.